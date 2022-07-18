Kuru otların tutuşması ile çıkan yangın korkuttu Kuru otların tutuşması ile çıkan yangın korkuttu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yerleşim yerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların tutuşması ile çıkan yangın korkuttu ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yerleşim yerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Nallıhan'da Ankara-İstanbul D140 karayolu üzerinde yerleşim yerinde bulunan boş arazideki otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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