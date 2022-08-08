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Son dakika haber | Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

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Son dakika haber | Akhisar'da kazaya sebep olan sürücü kaçtı: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak, kendisiyle birlikte iki otomobilin daha kaza yapmasına sebep olan sürücü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak, kendisiyle birlikte iki otomobilin daha kaza yapmasına sebep olan sürücü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaçan sürücünün yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Akhisar- Gölmarmara karayolu üzeri Sarıçalı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden Akhisar yönüne seyir halinde olan sürücü L.A. (57) yönetimindeki 50 ACP 023 plakalı araç hatalı sollama yaparak, aynı istikamette seyir halinde olan S.A (37) yönetimindeki 45 HB 6417 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada kontrolden çıkan 45 HB 6417 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, T.K. (42) idaresindeki 45 R 6755 plakalı otomobile vurdu. Meydana gelen kazada sürücüler T.K. ve S.A. yaralanırken, kazaya neden olan L.A. otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölmarmara Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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