Son dakika haber... Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda yanan araç alevlere teslim oldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda yanan araç alevlere teslim oldu.

Olay, Malkara ilçesi D110 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mazot almak için istasyona giren hafif ticari araç bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araca kısa sürede müdahale ettiler.

Yangın sonrasında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber... Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title