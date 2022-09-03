Son dakika haberi... 5 katlı binada çıkan yangına TOMA ile müdahale

Gelen son dakika haberine göre 5 katlı binada çıkan yangına TOMA ile müdahale Ağrı'da sabah saatlerinde 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

5 katlı binada çıkan yangına TOMA ile müdahale

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşarken, yangına itfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale etti.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Ağrı Valiliği karşısında bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın uzun süren müdahaleler sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.