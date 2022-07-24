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Adana'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da orman yangını Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan'ın Turgutlu mahallesine bağlı kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 22.45 sularında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın şiddetli olması nedeni ile kısa sürede büyüdü. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arasöz ve orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın çevreden geniş alanda gözlemlenirken, orman yangın söndürme ekipleri yangını söndürmek için sahada mücadele ediyor. Kozan İlçe Jandarma ekipleri Turgutlu mahallesi ve çevresinde yangın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın müdahale sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - 3. Sayfa

Hisarcık Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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