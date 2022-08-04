Son dakika haber | 1'i cinayet zanlısı toplam 7 firari, JASAT tarafından yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | 1'i cinayet zanlısı toplam 7 firari, JASAT tarafından yakalandı

Son dakika haber | 1'i cinayet zanlısı toplam 7 firari, JASAT tarafından yakalandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 1'i cinayet zanlısı olmak üzere toplam 7 aranan firari kıskıvrak yakalandı.

 - Güncelleme:

İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 1'i cinayet zanlısı olmak üzere toplam 7 aranan firari kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında planlı çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalarda, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle, Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.V., Bayındır ilçesi Çiftçigediği Mahallesinde kıskıvrak yakalandı.

Ekiplerin Tire, Bayındır, Kemalpaşa, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M., H.S., İ.L.O., V.Y., F.K. ve Ş.A. adlı şüpheliler yakalandı.

JASAT ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin tümü cezaevlerine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İzmir JASAT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title