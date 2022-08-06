3 evladın öksüz kaldığı kazada kahreden detay! Rüya gibi başlayan gün kabusa dönmüş Çanakkale'de kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada Serap-Muzaffer Özdemir çifti hayatını kaybetti, 3'ü çocukları olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Çiftin, çocuklarını plaja götürürken kazanın olduğu öğrenildi. Saat 11.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu- Keşan yolu Kavakköy kavşağında meydana gelen feci kazada, Gelibolu'dan İstanbul yönüne giden Sebahattin Kıyak'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Muzaffer Özdemir yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller, refüje çıktı. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ VE EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Kıyak ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kadın da kazada yaralandı. ÇOCUKLARINI PLAJA GÖTÜRÜYORLARMIŞ Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Serap-Muzaffer Özdemir çiftinin, çocuklarını plaja götürmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Muzaffer Özdemir Gelibolu Keşan 3. Sayfa Haberler

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