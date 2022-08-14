Mahallede düzenlenen düğünde boşanma aşamasında eşini yanına çağırıp başından vurarak öldürdü Antalya'da mahallede düzenlenen bir düğünde boşanma aşamasındaki karısını konuşma bahanesiyle yanına çağıran bir kişi, yanında bulunan tabanca ile eşini başından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde Serkan A., mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Şenay A. ile Serkan A., düğün alanından biraz uzaklaşarak konuşmaya başladı. YANINDA BULUNAN TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., yanında bulunan tabanca ile Şenay A.'nın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenay A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Dağbeli 3. Sayfa Haberler

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