Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadının feci ölümü! Art arda iki araç çarptı - Haberler

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Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadının feci ölümü! Art arda iki araç çarptı

AA - 3. Sayfa
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde reçel yapmak için refüjde turunç toplayan 3 kadına bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yolun diğer tarafına savrulan kadınlara karşı yönden gelen bir araç daha çarptı. 3 kadın da olay yerinde hayatını kaybetti.

Dün M.K.A. yönetimindeki otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.

Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadının feci ölümü! Art arda iki araç çarptı

KAZADAN SONRA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki otomobil de çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadının feci ölümü! Art arda iki araç çarptı

ÜÇ KADIN DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - 3. Sayfa

Otomobil, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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