Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadının feci ölümü! Art arda iki araç çarptı

Dün M.K.A. yönetimindeki otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.

KAZADAN SONRA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki otomobil de çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÜÇ KADIN DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.