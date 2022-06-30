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Son dakika! Gözleri önünde kocası öldürülen kadın: "Çocuklarım kime baba diyecek?"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Gözleri önünde kocası öldürülen kadın: "Çocuklarım kime baba diyecek?

Gözleri önünde kocası öldürülen kadın: "Çocuklarım kime baba diyecek?"

ADANA Adana'da kavgayı ayırmak isterken öldürülen şahsın eşi Makbule Kılıç, "Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? Çocuklarımın babasını getirin" diye ağladı.

Adana'da fabrikada birlikte çalıştığı Cansu Yıldız'ı, ayrı yaşadığı eşi Durmuş Yıldız'dan korumaya çalışırken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Tolga Kılıç'ın Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Kılıç'ın cenazesi, yakınları tarafından yıkanması için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa çocukları Hatice ve Mirza ile gelen eşi Makbule Kılıç (33), cenaze aracını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kılıç'ın annesi Hatice Kılıç ve kız kardeşi Zümrüt Dönmez ise güçlükle ayakta durabildi.

Eşinin öldürüldüğü anlara tanık olan Makbule Kılıç, "Bıçakla saldırdı, üzerime yürüdü. Eşimin yanına kaçınca müdahale etmeye çalıştı. Eşim araya girip, bıçağı almaya çalıştı ancak başaramadı. O da eşimi bıçakladı. Kaçmasam beni de yaralayacaktı. Çocuklarımı yetim bıraktı. Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime 'baba' diyecek? Çocuklarımın babasını getirin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Annesi Hatice Kılıç ise, "Ben oğlumu yoklukla büyüttüm. Biricik oğlumdu o benim, umudumdu. Tolgam, kuzum. Bize o bakıyordu. Katili cezasını çeksin" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Hatice Kılıç Çocuk Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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