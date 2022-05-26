Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada - Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli anlar yaşandı. "Üzerimde bomba var" diyen ve ikazlara rağmen uzaklaşmayarak "Lailahe illallah" diyen bir şahıs, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Canlı bomba olduğundan şüphelenilen şahsın defalarca vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Şahsın üzerinde bomba imha ekipleri tarafından bomba araması yapıldı. Bomba imha ekipleri, şahsın üzerinde kablo tespit etti.

GAZİANTEP VALİSİ: BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ

Olay sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

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