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Son dakika 3. sayfa: Fatih'te polise mukavemet: 1 polis başından yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Fatih'te polise mukavemet: 1 polis başından yaralandı İstanbul Fatih'te kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine olay yerine baskın yapan polis ekiplerine işyerinde çalışanlar mukavemette bulundu.

Fatih'te polise mukavemet: 1 polis başından yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine olay yerine baskın yapan polis ekiplerine işyerinde çalışanlar mukavemette bulundu. Dönerci dükkanın içinde yaşanan arbedede bir polis memuru başından yaralandı.

Olay, Haseki Sultan Mahallesi Dr. Adnan Adıvar Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, dönerci dükkanın arka tarafında kaçak ürünlerin satıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dönerci dükkanına baskın düzenledi. İş yerinde bulunan çalışanlar polis ekiplerine mukavemet gösterince ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede bir polis başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Yaralanan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Havaya iki tane sıktılar"

Yaşananları anlatan cadde esnafı Barış Özer, "Ben dükkanda börek kesiyordum. Sesler geliyordu. İçeri girip baktığımda bir abi vardı. Biri daha geldi. 'Mekanda niye bağırıyorsun, polis olduğun için saygı duyuyorum' dedi. 'Haklarınızda ihbar var' dedi. Çıkarken ayağı kaydı. Kapıya çarptı. Kafası kanadı. Sonra silah çıkardılar. Havaya iki tane sıktılar. Araya girenler oldu. Olay büyüdü. Ortalık karıştı. Herkes birbirine vurdu. Bir kişi bayıldı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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