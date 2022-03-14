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Son Dakika | Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti

Son dakika haberi: UŞAK (İHA) – Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ahmet Bozkurt, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

EŞME, UŞAK (İHA) - UŞAK (İHA) – Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ahmet Bozkurt, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Güllübağ köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Bozkurt, bir süredir tedavi gördüğü yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 9 çocuk ve 24 torun sahibi olan Ahmet Bozkurt için doğup büyüdüğü köyünde askeri tören düzenlendi.

Savaş yıllarında yazmaya başladığı ve bu güne kadar sayısı 200'ü aşan şiirleri bulunan Kore Gazisi Ahmet Öztürk'ün cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Öztürk'ün tören mangasının omuzlarında taşınan tabutuna son kez sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Öztürk'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - UŞAK

Son Dakika | Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti

Son Dakika | Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti

Son Dakika | Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Bozkurt, Eşme, Uşak, Kore, 3. Sayfa, Haberler

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