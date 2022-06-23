Son dakika! Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş... Son dakika 3. sayfa haberi: Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, sevk edildikleri hastanede şehit oldu. Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, sevk edildikleri hastanede şehit oldu. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle yaşanan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş... - Haberler

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