Son Dakika | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberler... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 572 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. idaresindeki 23 KB 825 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yazıkonak Bingöl Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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