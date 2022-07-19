Son Dakika | Düştüğü su kuyusunda ölü bulundu Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'un İskilip ilçesinde su kuyusunda düşen şahıs hayatını kaybetti. Çorum'un İskilip ilçesinde su kuyusunda düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay, Ulaştepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kabalak (66) evlerinin yakınında bahçesine gitti. Öğle saatlerinde bahçeye yemek götüren Kabalak'ın eşi, kocasını bahçede göremeyince çevreyi araştırmaya başladı. Bahçenin yakınında bulunan su kuyusunun içerisinde eşini gören kadın polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Mehmet Kabalak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, talihsiz adamın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Kabalak'ın cenazesi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskilip Çorum su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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