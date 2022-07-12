Düğündeki 'halay' kavgası, acil serviste de devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki aile, düğünde halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada ismi açıklanmayan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, biri ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTOR VE PERSONELLER KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Bunun üzerine acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, buradaki kavgayı sonlandırırken, acil servis önünde de güvenlik önlemi aldı. Hastanelerdeki yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa