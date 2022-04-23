Denizde ölü bulunmuştu! Cinayet şüphelisi, teslim olup suçunu itiraf etti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde cesedi bulunan 38 yaşındaki Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Konya'da jandarmaya teslim olan Ömer Şen, Koç'u husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize attığını itiraf etti.
Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a ait olduğunu belirledi.
Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşınan Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı, 20 gündür evine gitmediği öğrenildi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim olan Ömer Şen, Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize attığını itiraf etti.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - 3. Sayfa