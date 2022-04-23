Denizde ölü bulunmuştu! Cinayet şüphelisi, teslim olup suçunu itiraf etti

Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a ait olduğunu belirledi.

AŞÇILIK YAPIYORMUŞ

Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşınan Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı, 20 gündür evine gitmediği öğrenildi.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DÖVÜP BIÇAKLADIKTAN SONRA DENİZ ATMIŞ

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim olan Ömer Şen, Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize attığını itiraf etti.