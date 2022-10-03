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Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Çocuklarının gözünün önünde karısını öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Isparta'da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak öldüren Sezer Işık jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta'da iki çocuğunun gözü önünde eşini vurarak öldüren Sezer Işık jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift, 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı(40) silahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu Sezer Işık Isparta Eğirdir yolu Okuyanlar mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükgökçeli Jandarma Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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