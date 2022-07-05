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Son Dakika | Çatıda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Çatıda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Rüşanlar köyünde bir evin çatısında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Rüşanlar köyünde bir evin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 15.15 sularında ilçeye bağlı Rüşanlar köyünde bulunan sağlık ocağının yanındaki Kemal Erlak'a ait evde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bildirilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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