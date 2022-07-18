Son Dakika | Lastik tamircisinde yangın
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Lastik tamircisinde yangın Çanakkale'de lastik tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı.
Lastik tamircisinde yangın
ÇANAKKALE - Çanakkale'de lastik tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı.
Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyünde lastik tamiri yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yeri çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin ardından olay yerine Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler de bölgeye gelerek Çanakkale - Çan karayolunda güvenlik önlemi aldı. Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - 3. Sayfa