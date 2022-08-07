Son Dakika | Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Son Dakika | Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan yem yüklü kamyon, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan yem yüklü kamyon, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesi istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine gitmekte olan Yahya Demir idaresindeki 17 GK 504 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu Küçükkuyu rampalarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyon içerisinde bulunan şoför Yahya Demir, sıkıştığı yerden Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada şoför Yahya Demir ve kamyon içerisinde bulunan Afgan uyruklu Muhammet Rıza Şadi yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yahya Demir Çanakkale Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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