Son Dakika | Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan yem yüklü kamyon, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan yem yüklü kamyon, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesi istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine gitmekte olan Yahya Demir idaresindeki 17 GK 504 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu Küçükkuyu rampalarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyon içerisinde bulunan şoför Yahya Demir, sıkıştığı yerden Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada şoför Yahya Demir ve kamyon içerisinde bulunan Afgan uyruklu Muhammet Rıza Şadi yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yahya Demir Çanakkale Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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