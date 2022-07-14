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Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonet otomobile çarptı.

Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonet otomobile çarptı. Şarampole yuvarlanan iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi geçişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık yönünden gelen Halil Ç. yönetimindeki 48 RN 400 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duraklarken, arkadan gelen Recep Ö. yönetimindeki 10 AHN 746 plakalı kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç da şarampole yuvarlanırken, her iki aracın sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - 3. Sayfa

Çanakkale Balıkesir Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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