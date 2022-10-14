Bisikletli çocuğun ölümden döndüğü kaza saniye saniye kaydedildi 3. Sayfa Haberleri Kütahya'da yola hızlı bir şekilde aniden çıkan bisikletli bir çocuk, yürekleri ağzı getirdi. Kamyonetin altında kalmaktan son ada yaptığı manevra ile kurtulan çocuk için adeta mucize gerçekleşti. Küçük çocuğun ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı. YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştığı an yürekleri ağza getirdi. Videoda kamyonetin altına gireceği sanılan çocuk için adeta bir mucize gerçekleşiyor. SON ANDA YAPTIĞI MANEVRA SAYESİNDE KURTULUYOR Küçük çocuk son anda yaptığı manevrayla kazayı hafif yaralı olarak atlatıyor. Kaza anı ise saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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