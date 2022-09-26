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Asansörde mahsur kaldı, yardımına itfaiye ekipleri koştu

3. Sayfa Haberleri

Asansörde mahsur kaldı, yardımına itfaiye ekipleri koştu Kocaeli'de bulunan Dilovası Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 1 saat mahsur kalan güvenlik personeli, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asansörde mahsur kaldı, yardımına itfaiye ekipleri koştu

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Dilovası Kültür Merkezi'nin asansöründe yaklaşık 1 saat mahsur kalan güvenlik personeli, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Dilovası Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada bulunan asansörlerin sigortası attı. O sırada eksi birinci kattan sıfırıncı kata çıkmak için asansöre binen Dilovası Belediyesi güvenlik personeli 58 yaşındaki Ramazan Susam da, asansörde mahsur kaldı. Susamın yardım çığlıklarını duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, tüm asansörlerin çalışmamasından dolayı sesin nereden geldiğini tespit etmeye çalıştı. Yer tespiti yapıldıktan sonra müdahale başladı. Asansördeki arızanın giderilmesiyle Ramazan Susam yaklaşık 1 saat mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Dışarı çıkıp hava aldıktan sonra olayı anlatan Ramazan Susam, "40 dakika ila 1 saat kadar içeride kaldım. Aşağı kattaydım, sıfıra çıkacaktım ama asansör çıkmadı. Kalkamıyordu, kapı da açılmıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Dursun - 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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