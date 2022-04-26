Son Dakika | Arıza yapan tırın sürücüsü otomobilin çarpması sonucu öldü

KAVAK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da arıza yapıp aracından inen Özbek uyruklu tır sürücüsü otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi ilçe girişi Samsun- Ankara karayolu yan yolda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Erkın Khusenov (52) arıza yapan 80 E766PAUZ çekici 6282AA80UZ dorse plakalı tırını park edip araçtan aşağı indi. Bu sırada Musa Durmuş (30) idaresindeki 55 AHD 70 plakalı otomobil tır sürücüsü Erkın Khusenov'a çarparak tırın dorsesinin altına savurdu. Kazada ağır yaralanan Erkın Khusenov olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa