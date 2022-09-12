Son Dakika | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen kazada takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İstanbul- İzmir otobanında meydana gelen kazada takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, otobanda İstanbul istikametine giden Görkem Ö. yönetimindeki 34 DPP 378 plakalı otomobil, tünel çıkışında kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada araç içinde sıkışan kadın sürücü olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. 1 saatlik yoğun bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Görkem Ö., tedavi altına alındı. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Tragger İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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