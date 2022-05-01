Adıyaman'da sel felaketi! Onlarca araç sular altında kaldı

Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanaktan dolayı sel meydana gelirken onlarca araç sular altında kaldı.

YAĞMUR SUYU 1,5 METREYİ AŞTI

Okul bahçesinde biriken yağmur suları yaklaşık 1,5 metreyi aştı. Göle dönen okul bahçesindeki 80'e yakın araç sular altında kaldı. Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu.

EKİPLER SEFERPER OLDU

Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı. Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa