Adıyaman'da sel felaketi! Onlarca araç sular altında kaldı - Haberler

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Adıyaman'da sel felaketi! Onlarca araç sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak yağış kentte sele neden oldu. Cadde ve sokakları göle çeviren sel nedeniyle onlarca araç sular altında kaldı.

Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanaktan dolayı sel meydana gelirken onlarca araç sular altında kaldı.

YAĞMUR SUYU 1,5 METREYİ AŞTI

Okul bahçesinde biriken yağmur suları yaklaşık 1,5 metreyi aştı. Göle dönen okul bahçesindeki 80'e yakın araç sular altında kaldı. Araç sahipleri araçlarını kurtarmak için adeta seferber oldu.

Adıyaman'da sel felaketi! Onlarca araç sular altında kaldı

EKİPLER SEFERPER OLDU

Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı. Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da sel felaketi! Onlarca araç sular altında kaldı

Adıyaman'da sel felaketi! Onlarca araç sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Tragger, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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