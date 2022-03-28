8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı - Haberler

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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden anne gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan bir kadın, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Acımasız anne, görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - 3. Sayfa

Diyarbakır, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Haberler

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