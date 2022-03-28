8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Kayapınar ilçesinde yaşayan bir kadın, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Acımasız anne, görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.