Son dakika! 5 aylık hamile eşini, öldürmeden 3 gün önce de bıçakla takip etmiş

İZMİR (İHA) - İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın, kendisini 3 gün önce de bıçakla takip ettiği ortaya çıktı. Davada tanık olarak dinlenen Ç.D., "Olaydan 3 gün önce Sezen'le sokakta karşılaştım. Peşindeki Anıl'ı gösterip 'Beni öldürecek' dedi. Ben bakınca Anıl elindeki bıçağı katlayıp cebine koydu" diye konuştu.

26 Mart 2020'de İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokakta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen, nikahsız eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Anıl Yolum ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen cinayetin görgü tanıklarından H.Ö., "Balkondaydım ve bağrışma seslerini duydum. Uyuşturucu kullananlar genellikle o metruk yapıya girerler. Yine öyle sandım. Daha sonra çok acı bir kadın çığlığı duydum. Sonra metruk yapıdan biri Anıl 3 kişinin çıktığını gördüm. Anıl'ın elinde bıçak vardı. Arkadaşlarına kaçın dedi. Bir metre yürüdükten sonra geri döndü ve diğer iki kişiye 'Ben onu öldürdüm' dediğini duydum" dedi.

Şahitlik yapacağı için Yolum'un ailesi tarafından üzeri kapalı olarak tehdit edildiğini savunan Özyaşar, "Olaydan sonra Anıl'ın kardeşi geldi ve olayı kendilerine anlatmamı istedi. Ben de anlattım. Sonra bana Sezen ve Anıl'ı anlatmaya başladı. Susturdum ve beni ilgilendirmediğini söyledim. Başka bir gün de sanığın amcasıyla ortak bir tanıdığımız gıda paketleriyle evime geldiler. Olayı bir kez de onlara anlattım. Getirdikleri gıdaları mahalledekilere dağıttım. 31 Ocak'ta amcası yeniden geldi ve bana tanıklık yapıp yapmayacağımı sordu. Gideceğimi ancak tebligat gelmediğini söyledim. Elini havaya kaldırıp bana, 'Buradaki çok insanın başı belaya girecek' dedi. Ortak tanıdığımıza bir daha bu kişileri eve getirmemesini söyledim. Bugün de duruşma öncesinde sanığın annesi doğruları söylememem durumunda saçımı başımı yolup buradan sürükleyerek götüreceğini söyledi" diye konuştu.

"Beni öldürecek"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü'nün kuzeni Ç.D. ise olaydan 3 gün önce Anıl'ı elinde bıçakla gördüğünü belirterek, "Olaydan 3 gün önce Sezen ve arkadaşı P. ile yolda karşılaştım. Sezen o sırada arkasından gelen Anıl'ı göstererek 'Beni öldürecek' dedi. Ben bakınca Anıl elindeki bıçağı katlayıp cebine koydu. Sezen ile P.'yi oradan gönderdim. Anıl'ın yanına gidip 'Ne yapmak istiyorsun bela mısın?' diye sordum. Anıl da 'Çocuğumu istiyorum' dedi. Bunun üzerine ben de 'Sezen daha 5 aylık hamile. Doğmamış çocuğu sana nasıl verebilir' diyerek ortamı yumuşattım ve oradan ayrıldım. 3 gün sonra da cinayeti duydum" ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR