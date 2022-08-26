Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı bir adam fındık bahçesinde ölü bulundu. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşlı bir adam fındık bahçesinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Hacıhasan köyünde ikamet eden Mustafa Çoşkun (72), fındık bahçesine gitmek için evden ayrıldı. Oğlu Mehmet Çoşkun, babasını gittiği fındık bahçesinde yaklaşık 20 metre yuvarlanmış dalların arasında yerde hareketsiz yattığını görünce ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mustafa Çoşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çoşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.