Son dakika 3. sayfa: Yılbaşı gecesi tartıştıkları kişiyi bıçakla öldüren 2 sanığa ilk celsede müebbet hapis cezası

Eskişehir'de yılbaşı gecesi tartışma yaşadıkları Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçaklayarak öldüren 2 sanık, yargılandıkları davanın ilk duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emniyetteki sorgularında daha önce işledikleri Mehmet Yerebakan cinayetini de itiraf eden sanıklar hakkında açılan diğer bir soruşturma ise sürüyor.

Yılbaşı gecesi saat 23.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arkasında bulunan boş arazide iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak (36) hayatını kaybetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında bölgedeki iş yeri ve diğer güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı. Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen Görkem D. (23) ve Benan B. (55) Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Görkem D. (23) ve Benan B. (55), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Görkem D. ve Benan B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Görkem D. Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Benan B. ise Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Sanık Benan ile görüştüğümüzde elinde ucu kanlı bıçak vardı"

Sanık Görkem D. olayla ilgili yaptığı savunmada, "Maktul beni ittirerek yere düşürdü. Yerde yemek yapmak için kullandığımız bıçak vardı. Bu sırada bıçağı alarak kendimi korumak için savurdum. Öldürme veya yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay anlık gelişti. Hemen olay yerinden kaçtım. Daha sonra sanık Benan ile sabaha doğru görüştüğümüzde elinde ucu kanlı bir bıçak vardı. Bu benim kullandığım bıçak değildi" ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir şeye karışmadım"

Sanık Benan B. savunmasında suçlamaları reddederek, "Biz diğer sanıkla beraber olay yerindeki çadırda buluşup vakit geçiriyorduk. Maktul, olay günü çadıra zarar vererek içeri girdi. Daha sonra dışarıya çıktık. Küfür etme meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Maktul ile diğer sanık Görkem arasında itişip kakışma oldu. Görkem yere düştü. Bu sırada yemek yapmak için kullandığımız bıçak yerdeydi. Görkem, bıçağı yerden alıp maktule doğru rastgele salladı. Olay yerinden kaçtı. Ben hiçbir şeye karışmadım" dedi.

İlk celsede müebbet hapis kararı

Mahkeme heyeti sanıklar Görkem D. ve Benan B.'yi maktul Görkem Tamer Kutlusak'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Başka bir cinayeti daha itiraf etmişlerdi

Sanıklar Görkem D. ile Benan B., emniyetteki ifadelerinde daha önce kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı da öldürerek çadır kurdukları yerin yakınına gömdüklerini itiraf etmişti. Sanıklar hakkında Mehmet Yerebakan'ı öldürmek suçundan açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR