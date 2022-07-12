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Son dakika 3. sayfa: Taksinin çarptığı Arda, yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Taksinin çarptığı Arda, yaşam savaşını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce taksinin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Arda Karakurt, yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce taksinin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Arda Karakurt, yaşam savaşını kaybetti.

Kaza bayramın ilk günü sabah saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum- Turgutreis karayolunda meydana geldi. Karayolunda Bodrum istikametine seyreden Ali K. idaresindeki 48 T 7176 plakalı taksi, bayram namazından dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Arda Karakurt'a çarptı. Taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan Arda Karakurt, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karakurt, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutreis Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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