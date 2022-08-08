Haber : Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı

 - Güncelleme:
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,1.46 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 bin 830 adet kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 20'si kaçakçılık, 15'i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

(Melih Yiğit - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title