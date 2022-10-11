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Otomobilin çarptığı genç öldü! Polis yerdeki gitarını kaldırıp cansız bedeninin üstüne koydu

3. Sayfa Haberleri

Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin ise gencin gitarını, cansız bedeninin üstüne koyması yüreklere dokundu.

Adana'da bir otomobil, Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli scooter'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi'nin öldüğünü tespit etti.

GİTARINI CANSIZ BEDENİNİN ÜSTÜNE BIRAKTI

Bu arada Lastikçi'nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı bu kez cesedinin üzerine kondu. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Otomobilin çarptığı genç öldü! Polis yerdeki gitarını kaldırıp cansız bedeninin üstüne koydu

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ziyapaşa Mahallesi Scooter Seyhan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Olayi dramatize etmenin anlamı yok olay zaten başlı başına dram poliste örtü uçmasın diye gitarı koymuştur.

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