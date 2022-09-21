Son dakika 3. sayfa: Nallıhan'da traktörle işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti yakınlarında traktör ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'dan Çayırhan Mahallesi'ne seyir halinde ilerleyen Halis Mehmet Öztürk yönetimindeki 06 BAC 269 plakalı traktörle, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BOP 990 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Hanife Üzüm, Gülay Hepkaya, Hatice Baş, Hanife Mert, Emine Can, Saffet Çakmak ve traktör sürücüsü Halis Mehmet Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA