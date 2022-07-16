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Son dakika haber... Müşteri gibi geldi, çalıp kaçtı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Müşteri gibi geldi, çalıp kaçtı.

Müşteri gibi geldi, çalıp kaçtı...O anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir şahsın müşteri gibi geldiği iş yeri önünde bulunan kaykayı çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık; Bengiler Mahallesine bulunan bir kırtasiyede yaşandı. İş yeri önüne gelen şahıs sepete asılı vaziyette bulunan kaykayı eline alarak kısa bir süre inceledi. Yaklaşık 10 saniye sonra kaykayı alıp hızla koşarak uzaklaştı. İş yeri sahibi Nermin Özsoy ise hırsızlık olayını komşu esnafların haber vermesi sonucu fark etti. Özsoy'un ihbarı üzerine şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvelik kameralarına yansıdı.

Özsoy, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Işıklı bir kaykayımız vardı, biraz da pahalı bir kaykaydı. İçerde müşteri ile ilgilenirken dışarıyı görmediğimiz bir anda genç bir delikanlı kaykayı alarak kaçmış. Etraftan görenler gelip bize söyledi. Dışarıya çıktığımızda kaykay da delikanlı da yoktu. Kamera kayıtlarına baktığımızda şapkalı, kolu dövmeli bir gencin önce gelip kaykayı incelemek suretiyle sonra birden kaykayı alarak koşarak uzaklaştığını gördük. Hırsızlığı bu kadar alenen yapılmış olması, delikanlının neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu konusunda çok üzüldüm" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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