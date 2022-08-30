Son dakika 3. sayfa: Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Vezirköprü karayolu üzerinde 19 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özboyabatlı (43) idaresindeki 55 PN 454 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü 2 çocuk babası Ali Özboyabatlı ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Özboyabatlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Vezirköprü Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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