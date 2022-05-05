Son dakika haberleri! 14 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 14 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İtfaiye ekipleri büyük merdivenli araçları ile mahsur kalanları kurtardı

UMKE ve sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 14 katlı bir binanın çatı katından çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, UMKE ve sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti.

Alınan bilgilere göre olay, Onikişubat İlçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde yer alan 14 katlı Kerem Apartmanında meydana geldi. Çatı katında duman gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dumandan aşağı inemeyen 9 bina sakini için büyük merdivenli araçları ile binanın en üst katlarından indirme işlemi yaptı. Dumandan etkilenen bina sakinleri alanda bulanan UMKE ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Tedbiren kentteki çeşitli hastanelere götürülen bina sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Bina sakinlerinden Yusuf Koç ise şunları dile getirdi: "Kablo sisteminden yangın çıkmış. İtfaiye müdahale ediyor. Ancak defalarca dile getirmemize rağmen binada bulanması gereken yangın müdahale sistemleri müteahhit tarafından yapılmadı. Geldi; 'Şöyle oldu, böyle oldu' diyerek bizi salladı. Şu anda canımız ile mücadele ediyoruz. İlk önce para ile mücadele ettik olmadı. Şu anca canımız ile mücadele ediyoruz.