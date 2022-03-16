Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri... Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 35 adet tarihi eser ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 35 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.İ.'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler B.İ.'nin Çukurbağ civarında Hanyazisi mevkiinde çalıştığını tespit etti. Jandarma ekiplerini gören B.İ., üzerine tarihi eserleri yol kenarına attı. Ekipler yol kenarında yaptıkları aramada plastik kutu içerisinde 2 adet yüzük,1 tarihi obje, 32 sikke olmak üzere toplam 35 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.İ.'nin işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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