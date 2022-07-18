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Son dakika haberi! Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetimMUŞ Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 271 personelin katılımı ve helikopter desteğiyle trafikteki 17 bin 573 aracı denetledi.

Jandarmadan bayram dönüşündeki sürücülere helikopterli denetim

MUŞ Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 271 personelin katılımı ve helikopter desteğiyle trafikteki 17 bin 573 aracı denetledi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayer, beraberindeki Trafik Kısım Amiri Uzman Çavuş Mehmet Olca ile İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle Muş-Bingöl D-300 ve Muş-Diyarbakır Kulp kara yollarında trafik denetimi yaptı. Havadan ihbarlı yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı görülen sürücüler, yol kontrol ve uygulaması yapan timlere bildirildi. Ekipler, denetimde seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, makas atma, hatalı sollama, aşırı hız, trafik ışıkları ihlali ve yayaların geçiş önceliği denetimine ağırlık verdi. Jandarma ekipleri, uzun yola gidecek olan sürücüler ve özellikle otobüs şoförlerine trafik kurallarına uymalarını hatırlatarak, dikkatli olmalarını rica etti.

"Uygulamadan vatandaş olarak memnunuz"

Bayram tatili dönüşü alınan tedbirler ve yapılan uygulamadan memnun olduğunu anlatan sürücülerden Şeref Yurtlu, "Helikopterin sürekli havada olduğunu fark ettik. Uygulamadan memnunuz. Zaman zaman böyle uygulamaların yapılmasını da isteriz. Şu anda bayram dönüşündeyiz. Muş'tan Hatay'a dönüyoruz" dedi.

Ekiplerin denetimleri asayiş ve trafik timleri tarafından devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - 3. Sayfa

Jandarma Muş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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