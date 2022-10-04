Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakaladı

AKSARAY Aksaray'da araçla kaçak kazıya giden 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapan şahısların peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 4 şüpheliyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen M.G.C. ve Y.Ö. isimli şahısları takibe alan jandarma ekipleri bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların içinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 adet detektör, 5 adet altın arama çubuğu, 1 adet detektör ekranı, 1 adet mini el detektörü ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.