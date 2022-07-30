Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tabancayla başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tabancayla başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tabancayla başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, geçmiş dönemlerde boşanma aşamasındaki eşi tarafından balkondan aşağıya atılan kadın, dün tabancayla başından vuruldu.

 - Güncelleme:

İzmir'in Konak ilçesinde, geçmiş dönemlerde boşanma aşamasındaki eşi tarafından balkondan aşağıya atılan kadın, dün tabancayla başından vuruldu. Talihsiz kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mersinli Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan bir kamu kurumunda meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemlerde boşanma aşamasındaki kocası Deniz Ö. tarafından balkondan aşağıya atılan Ezgi Ö. (31), bu sefer iş yerine gelen eşi tarafından başından tabancayla vuruldu. Genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersinli İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title