Son dakika haberi | Helikopter kazası sonrası yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Helikopter kazası sonrası yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Yaralıları kurtarmak için zamana karşı böyle yarışmışlar Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazası sonrası, yaralıları kurtarmak için verilen zamana karşı...

Helikopter kazası sonrası yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaralıları kurtarmak için zamana karşı böyle yarışmışlar

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazası sonrası, yaralıları kurtarmak için verilen zamana karşı mücadelenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Yere çarptıktan sonra tuz depolama sahasında sürüklenen Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si olan Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

İkisinin durumunun ağır olduğu bildirilen beş yaralının tedavilerine devam edilirken; helikopter kazası sonrası, yaralıları kurtarmak için verilen ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar ve ekiplerin hurda yığınına dönen helikopterin düştüğü bölgede verdiği mücadeleye dair görüntülerde, Rusya vatandaşı 2'nci pilot İgor Turkov'un sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa bindirildiği anlar yer aldı.