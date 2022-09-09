Nöroloji Uzmanı Başhekim yardımcısı hayatını kaybetti

İlçede Bulgar doktor olarak bilinen Nevzat Mesuter 'Memleketim' dediği Gölhisar ilçesinde toprağa verildi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesi Devlet Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan aynı zamanda Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini de yürüten, Dr. Nevzat Mesuter,,tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bulgaristan göçmenlerinden olan ve ilçede 'Bulgar Doktor' olarak tanınan Mesuter, 'Memleketim' dediği Gölhisar'da toprağa verildi.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Dr. Nevzat Mesuter, Burdur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Dr. Nevzat Mesuter için ilk olarak Burdur Devlet Hastanesinde bir tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Nevzat Mesuter'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldılar.

Törende konuşan Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram; "Nevzat Mesuter ömrünü insanlara adamış gerçek bir gönül insanıydı. Uzun süredir elim bir hastalıkla savaş halindeydi. O'nun hayatı hep mücadelelerle geçti. Bulgaristan'daki mezalimden buraya gelmesi, Burdur'un gönlünde taht kurması. Burdurluların O'na Bulgar Doktor diye hitap etmeleri. Burdur'da hemen hemen dokunmadığı hiçbir aile kalmadı. Gölhisar İlçesi'nde de aynı hizmetlerine devam eden çok değerli bir insandı. Aynı zamanda sanatçı kişiliği ile ön plana çıkan değerli bir aydındı. Birçok eser bıraktı Burdur'a. Şu anda onu tarif etmek için ne kadar kelime kullansak yetersiz gelir. Allahtan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ardından görev yaptığı Gölhisar'a cenazesi gelen Dr. Nevzat Mesuter için bir tören de Gölhisar Devlet Hastanesi bahçesinde tertiplendi. Buradaki törene Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Dr. Mesuter'in devlet hastanesindeki çalışma arkadaşları, vatandaşlar ve Mesuter'in ölüm haberini alan hastaları katıldılar.

Gölhisar Devlet Hastanesi bahçesinde alınan helallikten sonra cenaze namazı için Hacı Hasan Camiisine kaldırılan Dr. Nevzat Mesuter'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, Konak-Horzum mezarlığında, 2020 yılında vefat eden babası Mustafa Mesuter'in yanına defnedildi.