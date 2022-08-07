Son dakika 3. sayfa: Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'de otomobilin çarptığı 71 yaşındaki motosikletli kişi doğum gününde hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Rize'de otomobilin çarptığı 71 yaşındaki motosikletli kişi doğum gününde hayatını kaybetti.

Kaza, Rize'nin Gündoğdu Mahallesi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek için motosikletiyle seyir halinde olan Recep Ali Can'a (71) aynı mevkide seyir halinde olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle 71 yaşındaki Can yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Can'ın olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybeden Can'ın doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gündoğdu Ali Can Rize 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title