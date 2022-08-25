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Son dakika 3. sayfa: Batman'da evlatlarının katili tutuklandı, aile hıncını iş yerinden çıkarttı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Batman'da evlatlarının katili tutuklandı, aile hıncını iş yerinden çıkarttı

Son dakika haberi... Batman'da arkadaşı Mehmet tarafından öldürülen Ramazan Tekin'in ailesi, cinayeti işleyenin iş yerine saldırarak sinirlerini çıkartmaya çalıştı.

Batman'da arkadaşı Mehmet tarafından öldürülen Ramazan Tekin'in ailesi, cinayeti işleyenin iş yerine saldırarak sinirlerini çıkartmaya çalıştı. Olayda iş yerinde 100 bin lira değerinde zarar meydana geldi.

Olay, gecen hafta Pazaryeri Mahallesi ile Kültür Mahallesi arasındaki Acetler kavşağında meydana geldi. Mehmet ile Ramazan Tekin arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada Mehmet adlı şahıs belindeki tabancayı çıkarak Tekin'e peş peşe ateş etti. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçarken Ramazan Tekin özel bir hastaneye kaldırıldı. Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tekin ailesi husumetli Mehmet adlı şahsa ait olan ve kardeşinin öldürüldüğü dükkanın camını kırarak içeri girip içerde bulunan eşyaları talan etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dükkanın kepenkleri kesildi. Polis ekipleri içeri girerek dükkanı talan eden kadınları çıkartarak gözaltına aldı. Dükkanda 100 bin TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Tekin İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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