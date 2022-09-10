Son dakika 3. sayfa: Ağrı'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Türkiye-İran sınırı yakınındaki Dağdelen köyüne düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 11 sim kart, kuru sıkı tabanca, kısa namlulu tüfek ve bunlara ait fişekler, 3 yabancı şahsa ait kimlik kartı, yabancı 7 kişiye ait sırt çantası ile içerisinde bulunan küpe, kolye ve muhtelif kıyafetler ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğubeyazıt Cumhuriyet Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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