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Eskişehir'de 1 Ayda 126 Bin Araç Denetlendi, 46 Bin Cezai İşlem

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Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde 126 bin 858 araç ve sürücü denetlenirken, 46 bin 790 trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde 126 bin 858 araç ve sürücü denetlenirken, 46 bin 790 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, ağustos ayı boyunca denetim yapıldı. Ekiplerce 16 bin 877 yük taşımacılığı, 4 bin 460 yolcu taşımacılığı, 12 bin 192 alkol denetimi, 4 bin 499 adet motosiklet ve 29 bin 462 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 126 bin 858 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 46 bin 790 adet trafik cezası yazılırken, bin 258 araç trafikten men edildi ve 360 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 2 ölümlü, 307 yaralanmalı ve 291 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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