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Son 15 Günde 10 Ayrı Suç Örgütü Çökertildi, 66 Şüpheli Gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 15 günde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 10 ayrı örgütün çökertildiğini ve 66 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında birçok suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik mücadele kararlılıkla devam edecek.

15 günde "Hücre" operasyonlarında 10 ayrı örgüt çökertildi, 66 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 15 günde "Hücre" operasyonlarında 10 ayrı örgüt çökertildi, 66 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 15 gün içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında; Iğdır'da E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı, İstanbul'da N.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Afyonkarahisar'da Ş.Y.'nin elebaşılığını yaptığı, Balıkesir'de M.A.'nın elebaşılığını yaptığı, Şanlıurfa'da M.K.'nın elebaşılığını yaptığı, Yalova'da M.B.'nin elebaşılığını yaptığı, Manisa'da C.G.'nin elebaşılığını yaptığı, Antalya'da M.Y.'nin ve M.A.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt) Mersin'de M.E.Ö.'nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 66 şüpheli yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden; 47'sinin tutuklandığını. 19'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Iğdır, Antalya (2), İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Bilişim Yolu ile Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve

Göçmen Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Son 15 Günde 10 Ayrı Suç Örgütü Çökertildi, 66 Şüpheli Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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